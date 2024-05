Homem canadense-israelense é assassinado no Egito; grupo relaciona morte a Gaza

Mensagem publicada no Telegram por um grupo até então desconhecido chamado "Vanguardas da Libertação" reivindicou a responsabilidade pelo ataque como uma reação à campanha militar de Israel em Gaza e sua tentativa de controlar a passagem de Rafah na fronteira do Egito com o enclave. Também identificou a vítima como Ziv Kipper, acusando-o de trabalhar para o serviço de inteligência israelense.

O grupo postou uma foto que supostamente mostra Kipper sendo baleado em seu carro.

Fontes de segurança do Egito afirmaram que não têm informações sobre a existência do grupo ou se ele esteve envolvido no incidente.

A embaixada do Canadá no Cairo não respondeu a pedido de comentário em um primeiro momento.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que o homem assassinado era um cidadão de dupla nacionalidade, canadense e israelense, e que a embaixada de Israel no Cairo estava em contato com as autoridades egípcias, que investigam o caso.

O tiroteio ocorreu na terça-feira, dia em que as forças israelenses tomaram a principal passagem de fronteira entre Gaza e o Egito, em Rafah, onde mais de 1 milhão de palestinos deslocados buscaram abrigo durante a ofensiva de sete meses de Israel.