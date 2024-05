Tribunal de Hong Kong proíbe hino de protesto, diz que pode ser usado como arma

Por Jessie Pang

HONG KONG (Reuters) - Um tribunal de apelações de Hong Kong atendeu nesta quarta-feira uma solicitação do governo para proibir um hino de protesto chamado “Glória a Hong Kong”, revertendo uma decisão de uma corte inferior que havia rejeitado essa proibição devido aos “efeitos inibidores” à liberdade de expressão.

A decisão do tribunal de apelações foi tomada em meio ao que os críticos afirmam ser uma erosão do Estado de Direito e dos direitos individuais em Hong Kong, com uma repressão de segurança de Pequim que levou dezenas de democratas de oposição à prisão e fechou meios de comunicação liberais.