Von der Leyen diz que UE precisa conter entrada de veículos elétricos chineses

BERLIM (Reuters) - A Europa precisa evitar que a China inunde o mercado do bloco com veículos elétricos subsidiados em massa, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Berlim, nesta quarta-feira.

"A concorrência justa é boa. O que não gostamos é quando a China inunda nosso mercado com carros elétricos altamente subsidiados. E temos que lidar com isso, temos que proteger nossa indústria", disse von der Leyen, que se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping, junto com o presidente francês Emmanuel Macron no início desta semana.

Atualmente, a União Europeia está conduzindo uma investigação antissubsídios sobre os veículos elétricos chineses para determinar se deve impor tarifas punitivas sobre eles.