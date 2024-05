Família de aviador dos EUA morto por delegado na Flórida exige divulgação de câmera corporal

Por Brendan O'Brien

(Reuters) - Um delegado de um gabinete do xerife na Flórida que matou a tiros um aviador negro no final da semana passada pode ter entrado no apartamento errado em resposta a um chamado de distúrbio, segundo o advogado da família que está exigindo a divulgação do vídeo da câmera corporal mostrando o momento dos disparos.

Os disparos ocorreram na tarde de 3 de maio, quando um delegado do gabinete do xerife do Condado de Okaloosa foi ao complexo de apartamentos, entrou na unidade e abriu fogo, segundo um comunicado do xerife Eric Aden.