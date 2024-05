"Não tem bancada bolsonarista e bancada lulista no BC", diz Haddad a jornal

Para Haddad, porém, a divergência ocorreu no campo técnico.

"Eu não concordo com esse tipo de avaliação. Até em respeito aos profissionais que estão lá, não tem uma bancada bolsonarista e uma bancada lulista no BC. Eu acredito que a questão da 'guidance' (orientação) tenha sido a razão da divergência”, afirmou Haddad ao jornal.

O Copom excluiu do comunicado o guidance para a próxima reunião, o que deixou o mercado sem uma referência sobre os próximos passos na política monetária.

Na entrevista, Haddad também rebateu a ideia de que a divergência entre os diretores pode suscitar dúvidas sobre a autonomia do BC, qualificando esta leitura como "superficial e ideológica".

Nesta quinta-feira, a percepção do mercado de que o BC se tornará mais leniente com a inflação a partir de 2025, quando os dirigentes indicados pelo governo Lula formarão maioria na instituição, fez as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) com prazos mais longos dispararem. Também afetou negativamente o câmbio e a bolsa.

Mais cedo nesta quinta-feira, durante entrevista coletiva, Haddad havia dito que comentaria a decisão do Copom após a divulgação da ata da reunião, marcada para a próxima terça-feira. Ele também havia dito ver com "naturalidade" o debate técnico em torno da política monetária.