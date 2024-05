Agência da ONU fecha complexo em Jerusalém Oriental após incêndio criminoso

"Este é um acontecimento ultrajante. Mais uma vez, as vidas dos funcionários da ONU correram um sério risco", disse ele.

"É responsabilidade do Estado de Israel, como potência ocupante, garantir que o pessoal e as instalações das Nações Unidas sejam protegidos em todos os momentos", afirmou.

Adam Bouloukos, diretor de assuntos da UNRWA na Cisjordânia ocupada, disse que, com a ajuda de alguns pares, ele apagou o fogo que consumiu cerca de 70 metros de grama seca e arbustos perto da cerca do complexo.

"Tínhamos cerca de 100 pessoas assistindo, batendo palmas e aplaudindo", declarou ele, acrescentando que a maioria parecia ser menor de idade.

Um segundo incêndio, aceso pouco depois, queimou perto do depósito de combustível da agência, representando um sério risco de uma grande explosão, disse ele, acrescentando que havia sido atingido por pedras ao apagar as chamas com um extintor de incêndio.

A UNRWA, criada para lidar com os refugiados palestinos que fugiram ou foram forçados a deixar suas casas durante a guerra de 1948, na época da criação de Israel, há muito tempo é alvo da hostilidade israelense.