Biden deve impor tarifas sobre veículos elétricos da China, dizem fontes

Outros setores específicos que devem fazer parte do anúncio incluem semicondutores e equipamentos solares, de acordo com uma das pessoas.

Os detalhes sobre o valor exato ou as categorias de tarifas que seriam impostas são vagos, mas o governo teria se concentrado em áreas de interesse dentro de setores estratégicos e de segurança nacional, disse uma das fontes.

O escritório da representante de Comércio dos EUA fez suas recomendações à Casa Branca semanas atrás, mas um anúncio final foi adiado enquanto o pacote era debatido internamente, de acordo com uma das fontes e outra pessoa familiarizada com o assunto.

Biden, que busca a reeleição em novembro, está procurando contrastar sua abordagem com a do candidato republicano Donald Trump, que propôs tarifas generalizadas que as autoridades da Casa Branca consideram muito bruscas e propensas a provocar inflação.

A Casa Branca e o escritório da representante de Comércio dos EUA não quiseram comentar. A Bloomberg News relatou a história pela primeira vez.

As medidas poderiam provocar uma retaliação da China em um momento de tensões crescentes entre as duas maiores economias do mundo. A imposição mais ampla de tarifas por Trump durante sua Presidência provocou a retaliação da China com suas próprias taxas.