Catalães vão às urnas em eleição fundamental para estabilidade política na Espanha

"Se os separatistas perderem sua maioria absoluta no Parlamento, isso representaria definitivamente uma mudança de ciclo", disse Rodon. "Se isso é temporário ou de longo prazo, veremos."

Mas uma vitória do partido Junts reforçaria a causa separatista e criaria mais dificuldades para Madri. O candidato do Junts é Carles Puigdemont, que foi líder da Catalunha durante uma tentativa malfadada de separar a região da Espanha em 2017, e tem prometido ressuscitar o esforço pela independência.

Desde que assumiu o segundo mandato em novembro do ano passado, Sánchez tem se apoiado em uma frágil aliança com os separatistas para aprovar legislações no Parlamento, provocando a ira dos conservadores.

Puigdemont, que foi indiciado na Espanha por conta da tentativa fracassada de independência e que vive em autoexílio, mas que deve voltar para o país em breve graças a uma anistia esperada, tem alertado que o Junts pode retirar seu apoio ao premiê se o próximo governo catalão for um que ele não possa aceitar.

As pesquisas de opinião preveem uma liderança confortável para o candidato socialista Salvador Illa na eleição, à frente do Junts e de seu rival mais moderado, a Esquerda Republicana da Catalunia (ERC), que atualmente governa a região.

Os socialistas devem ganhar 40 assentos, com o Junts obtendo 34 assentos e a ERC 26 assentos, de acordo com uma pesquisa de opinião do jornal El País.