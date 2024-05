Forças russas atacam região ucraniana de Kharkiv e abrem nova frente

Por Sergiy Karazy e Tom Balmforth e Yuliia Dysa

KIEV (Reuters) - As forças russas lançaram um ataque terrestre blindado na sexta-feira perto da segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, no nordeste do país, e fizeram pequenas incursões, abrindo uma nova frente em uma guerra que há muito tempo é travada no leste e no sul.

A Ucrânia enviou reforços enquanto os combates se intensificavam nas áreas de fronteira da região, informou o Ministério da Defesa, acrescentando que a Rússia havia bombardeado a cidade fronteiriça de Vovchansk com bombas aéreas guiadas e artilharia.