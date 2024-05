Irmão da presidente do Peru é preso em investigação sobre escândalo de relógios Rolex

Por Marco Aquino

LIMA (Reuters) - A polícia peruana prendeu o irmão e o advogado da presidente do Peru, Dina Boluarte, nesta sexta-feira, no âmbito de uma investigação de tráfico de influência e enriquecimento ilícito oriunda de questionamentos sobre como ela conseguiu vários relógios Rolex e joias de grife caras que aparentemente são incompatíveis com o seu salário de presidente.

As autoridades vasculharam mais de 20 propriedades, incluindo a casa do irmão de Boluarte, Nicanor Boluarte, em Lima, que é acusado de liderar uma organização criminosa que influencia a indicação de pessoas a cargos de alto escalão no poder.