Parados na travessia de Rafah, caminhoneiros temem que alimentos deixem de chegar à faminta Gaza

As negociações de cessar-fogo foram suspensas na quinta-feira sem que houvesse um acordo para interromper os combates e libertar os reféns. Eles foram capturados nos ataques a Israel liderados pelo Hamas em 7 de outubro, que mataram 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses, e precipitaram o conflito.

Mais de 34.000 habitantes de Gaza foram mortos em sete meses de guerra, segundo autoridades de saúde do enclave controlado pelo Hamas, que afirmam que milhares de outros mortos provavelmente estão sob os escombros. Grande parte da Faixa de Gaza foi reduzida a escombros.

Os moradores descreveram explosões e tiroteios quase constantes no leste e nordeste da cidade nesta sexta-feira, com intensos combates entre as forças israelenses e militantes do Hamas e da Jihad Islâmica.

"A ajuda que entra (em Gaza) pelas passagens de fronteira de Rafah e Kerem Shalom é como uma tábua de salvação para as pessoas de lá", disse Mohamed Rageh Mohamed, chefe do escritório do norte do Sinai da instituição de caridade Misr El Kheir Foundation.

"Não há como essas pessoas viverem ou sobreviverem, exceto se a ajuda entrar em Gaza diariamente."

(Texto de Michael Georgy)