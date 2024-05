Polícia dos EUA contraria orientação ao realizar prisões em massa nas universidades

Em faculdades em Connecticut, Geórgia, Texas, New Hampshire e em outros lugares, dezenas de manifestantes foram presos.

Especialistas em policiamento advertem contra tirar conclusões sobre cada intervenção policial, dizendo que é muito cedo para determinar onde a polícia pode ter agido precipitadamente. Essa pesquisa pode levar anos.

No entanto, uma análise inicial da abordagem dos protestos no campus sugere que a polícia, em muitos casos, ainda não se desfez de maneiras ultrapassadas de lidar com grandes manifestações, disseram. Eles acrescentaram que muitos departamentos demoraram a perceber as lições dos protestos por justiça racial de 2020, quando a má conduta da polícia em relação aos manifestantes resultou em vários acordos legais multimilionários.

"O que não queremos é um grande número de prisões de baixa qualidade. Queremos um pequeno número de prisões de alta qualidade", disse Edward Maguire, professor de criminologia da Universidade Estadual do Arizona.

A Reuters realizou entrevistas com 10 especialistas em criminologia, policiamento, liberdades civis e direito, além de analisar pesquisas recentes para esta reportagem.

Desde as primeiras prisões em massa em Columbia, em 18 de abril, pelo menos 2.600 manifestantes foram detidos em mais de 100 protestos em 39 Estados e em Washington, D.C., de acordo com a The Appeal, uma organização de notícias sem fins lucrativos. As acusações são, em sua maioria, de invasão de propriedade, com algumas por agressão a policial. Nova York também acusou os suspeitos de danos criminais e roubo.