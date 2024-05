Protestos seguem mesmo com decisão de Biden de pausar envio de armas a Israel, dizem organizadores

Muitos dizem que também foi pouco e tarde demais para satisfazer a coalizão de esquerda de eleitores jovens e não brancos, que lideraram protestos contra os ataques de Israel.

Protestos pró-palestinos abalaram campus universitários ao redor do país, acompanharam Biden em eventos privados e pressionaram democratas em Estados cruciais a um voto “descompromissado” para sinalizar insatisfação, enquanto as mortes em Gaza, ocupada pelos israelenses, subiam a 35.000.

“As palavras e o gesto de Biden assumindo responsabilidade pela cumplicidade dos EUA nesses crimes são bem-vindos”, disse Stephanie Fox, diretora executiva do Jewish Voice for Peace, um grupo cujos membros estão envolvidos nos protestos ao redor do país, incluindo nos campus universitários.

“Para suas palavras significarem alguma coisa, em vez de uma pausa extraordinária, precisa ser o começo de uma mudança de maré na política norte-americana”, disse Fox.

Os manifestantes querem a suspensão de auxílio militar a Israel, um cessar-fogo permanente em Gaza e que as universidades interrompam seus investimentos em empresas que apoiam as ações israelenses. Israel está retaliando ataques realizados pelo Hamas em 7 de outubro, que mataram 1.200 pessoas.

“Eu acho que os comentários de Biden mexeram a agulha… mas o que não sabemos é se é uma medida de relações públicas para tentar aplacar alguns dos seus adversários sobre o assunto ou se é real, porque ele também disse que seu apoio a Israel é irredutível”, disse Medea Benjamin, co-fundadora do Codepink, outro grupo cujos membros estão participando dos protestos ao redor do país.