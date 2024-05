RS tem 113 mortos, 146 desaparecidos e mais de 337 mil desalojados por chuvas

As chuvas intensas provocaram o aumento do nível de uma série de rios no Estado, causando enchentes de grandes proporções em diversas cidades gaúchas e afetando os esforços das equipes de resgate para alcançar sobreviventes.

Além disso, os moradores do Estado passaram a enfrentar uma crise de abastecimento, com a escassez de alimentos e outros suprimentos básicos. Entidades e instituições de todo o país têm promovido doações de itens para a região, mas as enchentes têm dificultado a chegada dos suprimentos. O aeroporto da capital Porto Alegre, com a pista submersa, está fechado desde a semana passada.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), alertou na quinta-feira que mais chuvas estão previstas para o Estado no fim de semana, indicando que os níveis dos rios podem atingir patamares superiores aos atuais.

"Ainda temos essa projeção de chuvas pelo final de semana que podem atingir talvez 300 milímetros em determinadas localidades, fazendo com que a água que está baixando volte a subir, talvez em níveis superiores que a gente já observou", disse Leite em entrevista à GloboNews.

Meteorologistas têm alertado para a possibilidade de ampliação das enchentes nas regiões sul e sudeste do Estado. As chuvas recentes estão sendo apontadas por autoridades como o pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul.

O governo estadual ainda relatou nesta sexta-feira que existem mais de 163 mil pontos sem energia elétrica no Estado, enquanto 26 municípios estão sem serviços de telefonia e internet e mais de 385 mil moradores não possuem abastecimento de água no momento.