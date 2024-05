Tanques israelenses cercam metade leste de Rafah; há relatos de explosões

Israel ordenou que os civis saíssem da metade leste de Rafah, forçando dezenas de milhares de pessoas a buscar abrigo fora da cidade, que era o último refúgio de mais de um milhão de pessoas que fugiram de outras partes do enclave durante a guerra.

Israel diz que não pode vencer a guerra sem atacar Rafah para eliminar milhares de combatentes do Hamas que acredita estarem abrigados lá. O Hamas afirma que lutará para defendê-la. As agências de ajuda humanitária dizem que a batalha coloca em perigo centenas de milhares de civis já deslocados.

"Não é seguro, Rafah inteira não é segura, já que projéteis dos tanques caíram em todos os lugares desde ontem", disse Abu Hassan, 50 anos, morador de Tel al-Sultan, a oeste de Rafah, à Reuters por meio de um aplicativo de bate-papo.

"Estou tentando sair, mas não posso pagar 2.000 shekels para comprar uma barraca para minha família", declarou ele. "Há um movimento crescente de pessoas saindo de Rafah, mesmo das áreas no oeste, embora elas não tenham sido designadas como zonas vermelhas pela ocupação.

"O Exército está atacando toda Rafah, e não apenas o leste, com tanques e ataques aéreos."

As Forças Armadas israelenses disseram que suas forças no leste de Rafah localizaram vários túneis e que as tropas apoiadas por um ataque aéreo lutaram de perto com grupos de combatentes do Hamas, matando vários deles.