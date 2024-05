Auroras deslumbram na América Latina enquanto tempestade solar causa exibições raras

No Chile, onde o fenômeno é conhecido como aurora australis ou luzes do sul, a mídia local e usuários de redes sociais compartilharam fotos do céu da cidade de Punta Arenas pintadas em vermelho e magenta.

A mídia local na Argentina relatou tons semelhantes que iluminaram o céu da cidade patagônica de Ushuaia.

As tempestades geomagnéticas são causadas quando explosões de plasma e campos magnéticos da coroa solar são direcionadas para a Terra, onde podem desencadear as exibições de auroras, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O fenômeno provavelmente continuará durante o fim de semana, disse a agência.

(Reportagem de Brendan O'Boyle na Cidade do México)