Egito se recusa a coordenar a entrada de ajuda na passagem de Rafah com Israel, informa a Alqahera News

CAIRO (Reuters) - O Egito se recusou a coordenar com Israel a entrada de ajuda em Gaza a partir da passagem de Rafah devido à "escalada inaceitável" de Israel, informou a TV via satélite Alqahera News, afiliada ao Estado egípcio, no sábado, citando um alto funcionário. O oficial disse ainda que o Egito responsabiliza Israel pela deterioração da situação na Faixa de Gaza.

No dia 7 de maio, as forças israelenses tomaram a principal passagem na fronteira em Rafah, fechando uma rota vital para envio de ajuda.

As Nações Unidas e outras agências de ajuda internacionais afirmaram que o fechamento das duas passagens para o sul de Gaza - Rafah e Kerem Shalom, controlada por Israel - praticamente isolou o local da ajuda externa e muito poucos armazéns estavam disponíveis internamente.