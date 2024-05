Em meio à guerra contra Ucrânia, Putin dá funções extras a dois altos funcionários

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, atribuiu neste sábado funções extras a dois importantes funcionários do governo que supervisionam a indústria de defesa e os setores de energia. O chefe do Kremlin estaria preparando o segundo maior exportador de petróleo do mundo para uma guerra mais longa na Ucrânia.

Putin, que subiu ao poder apenas oito anos depois do fim da União Soviética em 1991, propôs poderes adicionais para Denis Manturov, 55 anos, o primeiro vice-primeiro-ministro no novo governo do primeiro-ministro Mikhail Mishustin.