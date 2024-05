Filipinas envia navios para disputado atol onde a China constrói 'ilha artificial'

MANILA (Reuters) - As Filipinas informaram neste sábado que enviaram navios para uma área disputada no Mar da China Meridional, e acusaram a China de construir “uma ilha artificial” no local, que é objeto de uma crescente disputa marítima.

A guarda costeira enviou um navio "para monitorar as supostas atividades ilegais da China, 'uma ilha artificial' que estaria sendo construída", afirmou o gabinete do presidente Ferdinand Marcos Jr em comunicado. Ele acrescentou ainda que outros dois navios estavam circulando pela área.

O porta-voz da Guarda Costeira das Filipinas, Comodoro Jay Tarriela, disse que houve uma “recuperação em pequena escala” do atol Sabina Shoal, que Manila chama de Escoda. Tarriela disse que a China era “o ator mais provável”.