Homens armados sequestram mais de 100 pessoas em ataque a aldeias no noroeste da Nigéria

Por Ahmed e Kingimi

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - Mais de 100 pessoas foram sequestradas por homens armados durante ataques noturnos de sexta-feira em três vilarejos no noroeste da Nigéria. As informações são do chefe de distrito e de moradores. Este é o mais recente sequestro em uma região assolada pela insegurança generalizada.

Os sequestros se tornaram endêmicos no noroeste da Nigéria, à medida que gangues itinerantes de homens armados raptam pessoas de aldeias, estradas e escolas e exigem dinheiro de resgate aos seus familiares.