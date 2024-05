Investidor bilionário Ken Griffin pede que Harvard adote "valores ocidentais"

Griffin já doou mais de meio bilhão de dólares para a Universidade de Harvard e disse, em janeiro, que suspendeu as doações para a escola devido à forma como ela vinha lidando com o anti-semitismo no campus.

“O que estamos vendo agora é o produto final desta revolução cultural na educação americana que se desenrola nos campi, em particular, usando o paradigma do opressor e do oprimido”, disse ao jornal.

“Os protestos nos campi universitários são quase uma arte performática...”, disse. “A liberdade de expressão não dá o direito de invadir um edifício ou vandalizá-lo”, acrescentou. "Isso não é liberdade de expressão. É apenas anarquia".

Os comentários de Griffin ocorrem em meio a prisões de dezenas de ativistas pró-palestinos que protestaram em universidades por todo o país em manifestações que agitaram os campi dos Estados Unidos.

Os estudantes que protestam exigem um cessar-fogo na incursão de Israel em Gaza e exigiram que as suas escolas sejam alienadas de empresas com ligações a Israel.

(Reportagem de Akanksha Khushi em Bengalore)