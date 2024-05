Na Nigéria, Harry fala de 'almas corajosas' que perdem vidas em conflitos

Harry, o duque de Sussex, de 39 anos, e a sua esposa Meghan, chegaram ao país mais populoso de África nesta sexta-feira. A viagem está relacionada aos Jogos Invictus, um evento esportivo internacional que Harry criou há uma década para os soldados feridos em combate.

A Nigéria participou pela primeira vez dos jogos em 2023.

Numa recepção para as famílias dos militares em Abuja, Harry disse que conheceu 50 soldados feridos durante uma viagem ao norte de Kaduna. Na ocasião, notou que os ferimentos definiriam a vida deles, mas alguns tinham sorrisos nos rostos.

“O que isso me provou, o que isso me lembra, é o poder de ver o que é possível após uma lesão”, disse Harry, acrescentando que “ver os planos para o novo Centro Invictus me deixa arrepiado”.

Harry, o filho mais novo do Rei Charles, vive nos Estados Unidos com Meghan e os seus dois filhos depois de ter desistido de trabalhar como membro da família real em 2020. Ele serviu como piloto de helicóptero militar no Afeganistão.

Abike Dabiri Erewa, presidente da Comissão da Diáspora Nigeriana, provocou sorrisos e aplausos de Meghan quando exclamou: “A princesa Meghan é nigeriana”. Ela se referia a um podcast em que Meghan disse ter herança nigeriana.