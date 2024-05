RS tem 136 mortos, 125 desaparecidos e mais de 339 mil desalojados por chuvas

Em seu comunicado, o órgão também relatou que o número de desalojados pela crise está em mais de 339 mil, sendo que 444 municípios gaúchos, de 497 no total, foram afetados pelos eventos climáticos. Mais de 1,9 milhão de pessoas foram atingidas.

As chuvas intensas provocaram o aumento do nível de uma série de rios no Estado, causando enchentes de grandes proporções em diversas cidades gaúchas e afetando os esforços das equipes de resgate para alcançar sobreviventes.

Ainda assim, segundo dados da Defesa Civil gaúcha, mais de 74 mil pessoas e quase 10 mil animais já foram resgatados por um efetivo de mais de 27 mil pessoas que atuam nos esforços de resgate com mais de 4 mil viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

Em meio à tragédia, o maior desastre climático da história do Estado, os gaúchos passaram a enfrentar uma crise de abastecimento, com a escassez de alimentos e outros suprimentos básicos. Entidades e instituições de todo o país têm promovido doações de itens para a região, mas as enchentes têm dificultado a chegada dos suprimentos.

O aeroporto da capital Porto Alegre, com a pista submersa, está fechado desde a semana passada e a Força Aérea Brasileira iniciou o lançamento aéreo, com para-quedas, de donativos para pessoas que estão em áreas isoladas.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), voltou a alertar em entrevista coletiva nesta sexta que mais chuvas estão previstas para o Estado nos próximos dias, principalmente no domingo e na segunda-feira, indicando que os níveis dos rios podem atingir patamares superiores aos atuais.