Desaparecidos por chuvas no RS voltam para 125 e mortes permanecem em 143; há ainda 538 mil desalojados

Reportagem da Reuters publicada neste domingo mostrou que, mesmo após duas semanas de as enchentes terem assolado o Estado, o Rio Grande do Sul entrou novamente em alerta, com o risco das águas voltarem subir antes mesmo de chegarem a baixar de fato.

Em vídeo publicado no X pela manhã a propósito do Dia das Mães, Lula disse que gostaria de deixar uma mensagem de solidariedade para as mães do Rio Grande do Sul.

"Vocês não estão sozinhas. Estamos juntos para recuperar e reconstruir o que foi destruído, cidades, casas, pontes e rodovias", afirmou.

"Mas sabemos que nem tudo pode ser recuperado, mães perderam seus filhos e filhos perderam as suas mães. A melhor maneira de honrarmos a memória daqueles que se foram é trabalharmos juntos com aquilo que o povo brasileiro tem de melhor, o espírito de união, solidariedade e amor ao próximo", ressaltou.

Na noite de sábado, o presidente dos EUA, Joe Biden, divulgou uma mensagem sobre a situação do Rio Grande do Sul.

"Jill e eu estamos profundamente tristes pela perda de vidas e pela devastação causada pelas enchentes no Brasil. Nossos pensamentos e orações estão com as pessoas afetadas por esta tragédia e com os socorristas que trabalham para resgatar e fornecer cuidados médicos a famílias e indivíduos", disse.