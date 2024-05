Duas semanas depois, Rio Grande do Sul pode ter novas enchentes onde a água nem mesmo baixou

No Vale do rio Taquari, onde os moradores tentavam voltar a suas casas, um novo alerta agora pede que as pessoas deixem as áreas de risco, no entorno do rio e nas partes mais altas, com perigo de deslizamento.

"Estamos removendo as pessoas das áreas de risco. Teremos outro evento de grande porte. Está chovendo desde ontem (sábado) nas cabeceiras dos rios, a projeção é que a alta chegue a 25 cm. Em setembro, a maior enchente que tivemos, foi a 26,13 cm", disse à Reuters o prefeito de Muçum, Mateus Trojan (MDB).

No sábado, quando a Reuters esteve na cidade, moradores começavam a retirar a lama de dentro das moradias, onde a água chegou a cobrir casas de dois andares. No dia seguinte, a limpeza foi interrompida sob o risco da quarta enchente em sete meses.

O rio Taquari vem subindo mais de 30 centímetros por hora, de acordo com medições feitas pela prefeitura de Estrela, outra cidade da região. A prefeitura colocou alertas de evacuação em redes sociais e carros de som que passam na cidade.

A previsão é de que o rio suba a 29 metros em Estrela e na vizinha Lajeado, o que provocaria nova inundação nas duas cidades.

No sul do Estado, a prefeitura de Pelotas ampliou as áreas de evacuação na cidade, que já está um terço coberta de água.