Enchentes devastam vilas no Afeganistão, deixando 315 mortos

Por Sayed Hassib e Mohammad e Yunus e Yawar

NAHRIN, Afeganistão (Reuters) - Inundações repentinas causadas por fortes chuvas devastaram aldeias no norte do Afeganistão, matando 315 pessoas e ferindo mais de 1.600, disseram as autoridades neste domingo, enquanto cidadãos enterravam os seus mortos e as agências humanitárias alertavam para o aumento do caos.

Milhares de casas foram danificadas e o gado exterminado, disse o ministério dos refugiados controlado pelo Talibã, enquanto grupos de auxílio humanitário alertaram para os danos nas instalações de saúde e nas infraestruturas essenciais, como o abastecimento de água, com as ruas cobertas de lama.