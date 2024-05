Erdogan diz que EUA e Europa não fazem o suficiente para pressionar Israel a aceitar trégua em Gaza

Falando a acadêmicos muçulmanos em Istambul, Erdogan disse que o Hamas aceitou uma proposta de cessar-fogo do Qatar e do Egipto em um "passo no caminho para um cessar-fogo duradouro", mas o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não queria que a guerra terminasse.

“A resposta do governo de Netanyahu foi atacar as pessoas inocentes em Rafah”, disse ele, referindo-se à cidade de Gaza que Israel tem como alvo. "Tornou-se claro quem está do lado da paz e do diálogo e quem quer que os confrontos continuem e mais derramamento de sangue”.

"E Netanyahu viu alguma reação séria por seu comportamento mimado? Não. Nem a Europa nem a América mostraram uma reação que forçaria Israel a um cessar-fogo."

O chefe da inteligência de Erdogan, Ibrahim Kalin, reuniu-se com líderes do Hamas em Doha no domingo para discutir negociações de cessar-fogo e o acesso de ajuda humanitária a Gaza, disse uma fonte de segurança turca.

A conduta militar de Israel em Gaza tem estado sob crescente escrutínio nas últimas semanas, à medida que aumenta o número de mortos civis e a devastação no enclave.

O ataque planejado a Rafah, que abriga cerca de 1,4 milhões de palestinos, em sua maioria deslocados pela guerra, ajudou a alimentar as tensões mais profundas nas relações entre Israel e o seu principal aliado, Washington, em gerações.