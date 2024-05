Forte terremoto atinge região perto da fronteira entre México e Guatemala

Na Guatemala, onde o terremoto foi sentido na capital, Cidade da Guatemala, a agência de desastres do país, CONRED, relatou danos estruturais nos departamentos de Quetzaltenango e San Marcos, perto da fronteira do país com o México, incluindo um deslizamento de terra que bloqueou parte de uma estrada.

Não há risco de um tsunami, de acordo com o Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA e a Marinha do México.

(Reportagem de Brendan O'Boyle na Cidade do México, Sofia Menchu ​​na Cidade da Guatemala e Nilutpal Timsina em Bengaluru)