Funcionários dos Museus do Vaticano iniciam ação legal sem precedentes sobre condições de trabalho

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Quarenta e nove funcionários dos Museus do Vaticano iniciaram uma disputa laboral sem precedentes sobre o que consideram serem condições injustas e precárias no seu local de trabalho, o que poderá levar a um processo embaraçoso contra a administração do Papa Francisco.

Os trabalhadores, na sua maioria freqüentadores de museus, enviaram uma petição ao "Governatorato" do Vaticano, o órgão que administra o Estado da Cidade do Vaticano, lamentando as regras que causam "condições de trabalho que prejudicam a dignidade e a saúde de cada trabalhador", disse a advogada Laura Sgrò, que representa eles.