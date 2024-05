Incêndio florestal descontrolado no Canadá força evacuação de milhares de moradores

TORONTO (Reuters) - O primeiro grande incêndio florestal da temporada segue ocorrendo no oeste do Canadá, enquanto os bombeiros tentam controlar o incêndio que se espalha rapidamente e as autoridades evacuam uma cidade na Colúmbia Britânica, aconselhando os moradores de um centro petrolífero em Alberta a se prepararem para partir.

Alberta informou que o incêndio florestal era extremo e fora de controle, ocorrendo a 16 quilômetros a sudoeste de Fort McMurray e espalhado por 1.992 hectares de terra, quase o dobro do relatado anteriormente.

Na Colúmbia Britânica, milhares de residentes do Município Regional das Montanhas Rochosas do Norte e das Primeiras Nações de Fort Nelson foram convidados a evacuar enquanto o incêndio se espalhava por 1.696 hectares.