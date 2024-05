Mortes por chuvas no RS sobem para 143; há 125 desaparecidos e 537 mil desalojados

Por Leonardo e Benassatto

CANOAS (Reuters) - O número de mortes confirmadas em decorrência das chuvas intensas no Rio Grande do Sul subiu no domingo para 143, ante 136 na véspera, com 125 pessoas ainda desaparecidas, informou a Defesa Civil do Estado em balanço divulgado no início desta manhã.

No primeiro comunicado do domingo, o órgão relatou que o número de desalojados pela crise permanece em 537 mil.