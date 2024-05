Polônia quer ocupar o cargo de comissário de defesa da UE, diz ex-primeiro-ministro

VARSÓVIA (Reuters) - A Polônia procurará preencher o novo cargo de comissário europeu para a defesa se tal for criado, disse o vice-presidente do Parlamento Europeu e antigo primeiro-ministro polaco em comentário no domingo.

À medida que a União Europeia procura tornar-se um ator maior na indústria de defesa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comprometeu-se a criar um cargo dedicado ao setor se ela ganhar um segundo mandato ainda este ano.

“Estamos falando com o comissário em momentos especiais, quando há uma guerra em curso para além da nossa fronteira oriental”, disse Ewa Kopacz, segundo a agência de notícias PAP, durante a campanha antes das eleições para a assembleia da UE, de 6 a 9 de junho.