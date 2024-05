Primeiro humano a receber rim de porco em transplante morre

(Reuters) - Um homem com doença renal em estágio terminal que no início deste ano se tornou o primeiro ser humano a receber um novo rim de um porco geneticamente modificado morreu, disse o Hospital Geral de Massachusetts, em Boston.

“A equipe de transplante do Mass General está profundamente triste com o falecimento repentino do Sr. Rick Slayman”, disse o hospital em comunicado no sábado. “Não temos indicação de que tenha sido o resultado de seu recente transplante”.

Slayman, 62 anos, de Weymouth, Massachusetts, recebeu o transplante em março, em uma cirurgia de quatro horas que o hospital na época chamou de "um marco importante na busca por fornecer órgãos mais prontamente disponíveis aos pacientes".