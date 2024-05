Universitários nigerianos são resgatados após sequestro

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - As forças de segurança nigerianas resgataram estudantes sequestrados de uma universidade no estado de Kogi, no norte, juntamente com outras vítimas detidas pelos sequestradores, disseram o exército e o governo estadual neste domingo.

O comissário de informação de Kogi, Kingsley Femi Fanwo, disse que as forças de segurança estiveram envolvidas em um tiroteio com a gangue armada que executou o sequestro de quinta-feira na Universidade de Ciência e Tecnologia de Confluence.

O estado recorreu à ajuda de caçadores locais que conhecem o terreno de Kogi, e um agente de segurança e um caçador ficaram feridos.