Agricultores do sul do México resgatam abelhas em meio à seca que assola a região

SANTA ANA ZEGACHE, México (Reuters) - O agricultor mexicano Floriberto Matias delicadamente pega um favo de mel repleto de abelhas e, ao lado de outros ativistas no sul do México, leva as delicadas estruturas a um apiário próximo para as pequenas criaturas que zumbem.

Na cidade de Santa Ana Zegache, no Estado de Oaxaca, Matias e outros agricultores temem que a seca em andamento e a consequente perda da flora possam prejudicar a população local de abelhas.

Isso ameaçaria os próprios agricultores, afirmou o apicultor Eloy Perez, que faz parte das operações de resgate da cidade.