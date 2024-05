Argentina aumentará pressão sobre Venezuela para que opositores refugiados em embaixada deixem Caracas

O Ministério da Informação da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As declarações das fontes argentinas marcam um importante endurecimento do tom sobre a questão da embaixada do país contra Maduro, colocando pressão diplomática sobre ele apenas alguns meses antes da polêmica eleição presidencial.

Uma outra fonte venezuelana com conhecimento do assunto disse que esperava que a Argentina fizesse uma pressão significativa e mais pública sobre o assunto nesta semana, com o objetivo de exercer mais pressão regional sobre Caracas.

“É provável que outros países comecem em breve a se manifestar pedindo uma resolução para esta questão”, acrescentou a primeira fonte do governo argentino.

Uma segunda autoridade do governo argentino, que falou sob condição de anonimato, afirmou que o país espera que a região “exija que a Venezuela respeite e cumpra a Convenção”.

“A Venezuela precisa conceder salvo-condutos sem condições para que os seis requerentes de asilo possam deixar a residência”.