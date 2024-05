Assim como para pessoas, cumprimentos são uma questão complicada para os elefantes

Por Will Dunham

(Reuters) - As pessoas se cumprimentam de maneiras diferentes. Elas podem dizer "oi", "hello", "guten tag", "hola", "konnichiwa" ou "g’day". Elas podem apertar as mãos, bater os punhos ou juntar as mãos com uma leve inclinação da cabeça. Podem se beijar na bochecha ou na mão. E podem dar um grande e agradável abraço.

Para os elefantes, cumprimentos parecem ser uma questão similarmente complexa. Estudo baseado em observações de elefantes da savana africana na reserva Jafuta, no Zimbábue, fornece novas percepções sobre gestos visuais, acústicos e táteis que eles empregam nas saudações, incluindo suas diferenças, dependendo de fatores como sexo ou se os animais estão olhando um para o outro.