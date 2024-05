Bombeiros combatem incêndios que ameaçam cidade no oeste do Canadá

Por Ismail Shakil

OTTAWA (Reuters) - Bombeiros combateram um grande incêndio nesta segunda-feira que está se dirigindo a uma remota cidade no oeste do Canadá, com ventos e condições secas ameaçando espalhar ainda mais as chamas, afirmou uma ministra da província.

A cidade de Fort Nelson, na Colúmbia Britânica, em grande parte esvaziada, está na trajetória de um dos primeiros grandes incêndios da temporada, que se espalhou por 10.000 hectares no oeste do Canadá e está enviando nuvens de fumaça para cinco províncias, além de partes do norte dos Estados Unidos.