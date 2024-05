Cohen diz que Trump apoiou pagamentos para suprimir notícias prejudiciais à campanha em 2016

Os promotores disseram que o pagamento a Daniels era parte da mesma operação de "catch and kill" ("pegar e matar") entre Trump, Cohen e Pecker para pagar pessoas com histórias potencialmente negativas sobre Trump, violando leis de financiamento de campanha.

Trump é acusado de ter escondido o pagamento a Daniels, reembolsando Cohen com um honorário legal falso irregularmente registrado nos arquivos da empresa imobiliária de Trump. Segundo os promotores, os registros comerciais adulterados acobertaram violações de leis eleitorais e fiscais que elevam as 34 denúncias contra Trump de contravenções a crimes, puníveis com até quatro anos de prisão.

Trump se declarou inocente de todas as 34 acusações e nega que teve um encontro sexual com Daniels. Ele argumenta que o caso é uma tentativa de interferir com sua campanha por motivos políticos.

Por quase uma década, Cohen, de 57 anos, trabalhou como executivo e advogado para a empresa de Trump e chegou a dizer que levaria um tiro por Trump, um ex-presidente republicano que tentará recuperar a Casa Branca do presidente democrata, Joe Biden, na eleição deste ano em 5 de novembro.

COHEN É ALVO FREQUENTE DE TRUMP

Cohen, que foi advogado pessoal do ex-presidente após o começo do seu mandato presidencial em 2017, rompeu com o republicano durante um inquérito de promotores federais sobre a campanha presidencial de Trump em 2016.