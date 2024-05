"Confiem em mim": premiê do Reino Unido faz apelo aos eleitores antes de pleito nacional

"A próxima eleição que o nosso país enfrentará é a eleição geral e a escolha dessa eleição geral é clara: trata-se do futuro contra o passado", disse Sunak no think tank Policy Exchange.

"Temos uma compreensão clara de o que o futuro implica -- o momento mais perigoso que conhecemos há muito tempo, mas também o mais transformador -- e somente nós, somente eu, temos as ideias ousadas e o plano claro que proporcionarão um futuro seguro para o país."

Os trabalhistas responderam acusando os conservadores de estarem supervisionando um "caos dispendioso".

"A única maneira de acabar com o caos, virar a página e começar a renovar é com uma mudança de governo", disse Pat McFadden, coordenador da campanha nacional do Partido Trabalhista.

"Os conservadores não podem consertar os problemas do país porque eles são o problema."

O discurso de Sunak para os eleitores prepara o cenário para o que se espera que será uma campanha eleitoral tensa, com a equipe do primeiro-ministro frustrada com o que eles acreditam ser uma falta de apreciação do que ele realizou no governo até agora.