Dois norte-americanos e um russo estão entre 20 detidos em protesto na Geórgia

A embaixada dos EUA e os representantes diplomáticos da Rússia na Geórgia não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre seus cidadãos detidos. A Rússia não tem atualmente uma embaixada na Geórgia, devido à disputa entre os países sobre duas regiões separatistas apoiadas por Moscou.

O Ministério do Interior da Geórgia escreveu no Facebook que um dos cidadãos dos EUA nasceu em 1995, mas não forneceu mais detalhes.

A mídia georgiana informou, citando testemunhas, que a polícia afastou os manifestantes das entradas de serviço do prédio do Parlamento no início da segunda-feira, levando a algumas brigas.

O primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, prometeu seguir em frente com o projeto de lei, apesar de ele ter causado alguns dos maiores protestos vistos na nação do sul do Cáucaso desde que conquistou a independência de Moscou em 1991.

Os países ocidentais e a oposição da Geórgia classificam a legislação como autoritária e de inspiração russa. Os críticos a comparam à lei de "agentes estrangeiros" da Rússia de 2012, que tem sido usada para perseguir os críticos do Kremlin de Vladimir Putin.

O projeto de lei de "agentes estrangeiros" exige que as organizações que recebem mais de 20% de seu financiamento do exterior se registrem como agentes de influência estrangeira ou serão multadas. O partido governista da Geórgia afirma que a lei é necessária para aumentar a transparência do financiamento das ONGs e proteger o país de interferências externas.