Em meio à guerra em Gaza, Israel realiza comemorações comedidas de Dia da Independência

O Dia da Independência em Israel é comemorado do pôr do sol de 13 de maio ao pôr do sol de 14 de maio, imediatamente após o mais sombrio Memorial Day, no qual os israelenses prestam homenagem aos mortos de guerra do país, bem como àqueles que foram vítimas de ataques terroristas.

O Dia da Independência de Israel marca a fundação do país em 1948, quando os britânicos dividiram a Palestina histórica em estados árabes e judeus.

Palestinos lamentam a guerra que se seguiu -- a "Nakba", ou catástrofe -- quando cerca de 700.000 deles fugiram ou foram expulsos de suas casas. Israel contesta a afirmação de que tenha forçado a saída dos palestinos.

(Reportagem de Maytaal Angel)