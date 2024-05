Escolha surpresa para ministro da Defesa da Rússia: duro e aliado de Putin

Por Guy Faulconbridge e Darya Korsunskaya e Andrew Osborn

MOSCOU/LONDRES (Reuters) - Com zero experiência militar, Andrei Belousov, economista magro de cabelos brancos e religioso ortodoxo que gosta de escaladas, parece uma escolha estranha para novo ministro da Defesa da Rússia no momento em que Moscou trava uma guerra com a Ucrânia.

Mas seis fontes -- algumas delas já trabalharam com Belousov -- descrevem-no como um insider profissional do governo de fala dura que liderou uma campanha para arrancar dinheiro de grandes negócios para o Estado, provando ter cotovelos afiados o bastante para navegar o sistema.