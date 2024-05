Ex-oficial da inteligência militar dos EUA diz que pediu demissão por guerra em Gaza

Por Phil Stewart e Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - Um ex-oficial da inteligência militar dos Estados Unidos divulgou uma carta nesta segunda-feira em que explicou aos seus colegas da Agência de Inteligência de Defesa (DIA, na sigla em inglês) que seu pedido de demissão em novembro foi motivado por “injúria moral” decorrente do apoio dos EUA à guerra de Israel em Gaza e os danos causados aos palestinos.

Harrison Mann, um major do Exército, seria o primeiro funcionário da DIA a renunciar por causa do apoio dos EUA a Israel. Um aviador norte-americano ateou fogo em si mesmo e morreu em fevereiro no lado de fora da embaixada de Israel em Washington e outros militares já protestaram.