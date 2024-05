Filipinas reforçam segurança em locais no Mar do Sul da China

Por Karen Lema

MANILA/PEQUIM (Reuters) - As Filipinas disseram nesta segunda-feira que manteriam uma guarda mais próxima de recifes, bancos de areia e ilhotas em sua zona econômica exclusiva no Mar do Sul da China, alarmadas por relatos de novas atividades de controle pela China, o que Pequim negou.

A Guarda Costeira das Filipinas afirmou no sábado que enviou um navio para Sabina Shoal, no arquipélago de Spratly, onde acusou a China de construir uma ilha artificial, tendo documentado o que disse serem pilhas de corais mortos e esmagados nos bancos de areia.