França atrai valor recorde de 15 bi de euros em promessas de investimento com iniciativa anual

O valor deste ano é superior aos 13 bilhões de euros anunciados em 2023.

A Presidência francesa disse que os investimentos incluem 56 projetos empresariais diferentes e podem levar à criação de 10.000 empregos.

A Microsoft disse que investirá 4 bilhões de euros na França em sua infraestrutura de nuvem e IA, expandindo seus centros em Paris e Marselha e adicionando um novo data center na cidade de Mulhouse, no leste do país.

No fim de semana, a França disse que a Amazon anunciaria um investimento de 1,2 bilhão de euros no evento, para impulsionar sua logística, bem como a infraestrutura de nuvem da Amazon Web Services (AWS).

A França está se posicionando como um centro europeu de IA e os investimentos ajudarão a construir a infraestrutura de dados essencial para dar suporte a startups locais de rápido crescimento, como a Mistral AI.

O presidente da Microsoft, Brad Smith, disse que o investimento reflete o compromisso da França com um programa de energia de baixo carbono e com as reformas empresariais de Macron.