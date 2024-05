Hezbollah diz que israelenses do norte seguirão longe de casa se guerra em Gaza continuar

(Corrige o dia para segunda-feira em vez de sexta-feira no 7º parágrafo)

BEIRUTE (Reuters) -O chefe do poderoso grupo armado libanês Hezbollah disse nesta segunda-feira que moradores do norte de Israel não conseguirão voltar para casa para o começo do próximo ano escolar se seu governo continuar com a ofensiva na Faixa de Gaza.

O Hezbollah tem trocado ataques com o Exército israelense na fronteira sul do Líbano, em paralelo à guerra em Gaza. O grupo armado disse que está disparando foguetes contra Israel para apoiar seu aliado, o grupo armado palestino Hamas, e para dissuadir Israel de lançar um ataque no Líbano.