Israel marca Dia da Memória com sirenes para mortos e para alerta de foguetes

O presidente Isaac Herzog abriu as celebrações no Muro das Lamentações de Jerusalém no domingo à noite, com o colarinho da camisa rasgado em um sinal judaico de luto.

Falando depois dele, o chefe das Forças Armadas, tenente-general Herzi Halevi, assumiu a responsabilidade pessoal pelo fracasso em impedir o ataque transfronteiriço de atiradores palestinos, o dia mais letal da história de Israel.

Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 foram sequestradas em 7 de outubro. Desde então, outros 273 soldados israelenses morreram, a maioria em uma ofensiva a Gaza que, segundo médicos palestinos, já matou mais de 35.000 pessoas.

Partes de Israel foram esvaziadas no sul, perto de Gaza, e no norte, na fronteira com o Líbano, ambos com alertas de ataques aéreos na segunda-feira. As sirenes do memorial soavam com um tom fixo, enquanto as sirenes de ataque aéreo tinham notas crescentes e decrescentes, de modo que os moradores podiam perceber a diferença.

O comentarista Chen Artzi-Sror escreveu no jornal mais vendido, Yedioth Ahronoth, que este ano não foi um dia de memória porque o "presente contínuo de tristeza e perda" ainda não estava no passado.

"Não há rotina diária em um momento em que nossos irmãos e irmãs são mantidos como reféns, quando áreas inteiras de nosso país estão vazias de moradores, quando a lista de mortos e feridos cresce a cada dia."