Líder separatista da Catalunha se demite e se recusa a apoiar os socialistas para formar um governo regional

A ERC presidiu um período de acalmar as tensões com o governo central liderado pelos socialistas da Espanha após os anos turbulentos depois que a Catalunha realizou um referendo ilegal de independência em 2017 e declarou brevemente a independência, provocando uma crise constitucional.

PERDÕES

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, perdoou os líderes separatistas condenados por causa da campanha de independência e ofereceu uma anistia controversa a outros que ainda estão sendo processados. A ERC, por sua vez, apoiou o governo minoritário de Sánchez em nível nacional.

Os frutos dessa abordagem mais conciliadora se refletiram no bom resultado de domingo à noite para os socialistas, enquanto a ERC perdeu um apoio significativo.

Agora, ela precisa decidir se permanecerá firme na rejeição das propostas dos socialistas para apoiá-la na formação de um governo, o que pode forçar uma nova votação.

Ignacio Jurado, cientista político da Universidade Carlos 3º, de Madri, disse que a ERC pode decidir que seus eleitores podem tê-la punido por ter relações muito amigáveis com Madri e aumentar o preço de seu apoio em nível regional e nacional. No passado, as exigências incluíam o controle da rede de trens e dos impostos da região.