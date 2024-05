Míssil ucraniano mata 15 pessoas em prédio na região de Belgorod, diz Rússia

O Ministério de Emergências da Rússia afirmou nesta segunda-feira que 15 pessoas morreram quando o prédio desabou. Vyacheslav Gladkov, governador da região, disse que mais quatro pessoas morreram no domingo em ataques separados por Kiev.

Vinte e sete pessoas ficaram feridas no domingo em vários ataques, disse Gladkov no aplicativo de mensagens Telegram.

Não houve comentário imediato da Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que pelo menos 12 mísseis estavam envolvidos nos ataques a Belgorod, que chamou de "ataque terrorista a áreas residenciais".

"Fragmentos de um dos mísseis Tochka-U derrubados danificaram um prédio de apartamentos na cidade de Belgorod", afirmou o ministério.

As imagens do local mostraram o desabamento de pelo menos 10 andares do prédio. Mais tarde, enquanto os serviços de emergência vasculhavam os escombros em busca de sobreviventes, o teto desabou e as pessoas correram para salvar suas vidas, com poeira e escombros caindo atrás delas.